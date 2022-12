Von: Björn Jahner | 03.12.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Thailands größtes Einkaufszentrum Iconsiam will Bangkok als „globale Countdown-Destination“ etablieren und richtet am 31. Dezember 2022 im Icon Siam River Park das Event „Amazing Thailand Countdown 2023“ aus, bei dem ein 1.400 Meter langes Feuerwerk am Ufer des Chao-Phraya-Flusses gezündet wird.

Die Veranstaltung, die unter dem Motto „Win the World for Thailand“ organisiert wird, ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Iconsiam, Regierungsbehörden und dem Handel.

Der Geschäftsführer von Iconsiam Supoj Chaiwatsirikul teilte der Presse mit: „Iconsiam will den sagenumwobenen Chao-Phraya-Fluss der Welt als globales Countdown-Ziel präsentieren. Wir fühlen uns geehrt, sowohl Thailändern als auch Ausländern eine besondere Nacht bei der Veranstaltung ‚Amazing Thailand Countdown 2023‘ zu bieten, die am 31. Dezember 2022 stattfindet. In diesem Jahr werden wir mehr als 100 Millionen Baht investieren, um diese fantastische Feier als Geschenk für die Thailänder und die Touristen, die zu diesem Neujahrsfest nach Thailand kommen, auszurichten.“

Der „Amazing Thailand Countdown 2023“ wird die Reisenden mit einem 1.400 Meter langen, umweltfreundlichen Feuerwerk inmitten der nächtlichen Flusslandschaft des Chao Phraya begrüßen. Das Feuerwerk ist in sieben Shows unterteilt: 1. Die Freude von Siam. 2. Das bezaubernde Land. 3. Der ewige Wohlstand. 4. Der heldenhafte Geist. 5. Die gemeinsamen Möglichkeiten. 6. Die schöne Harmonie. 7. Gemeinsam die Welt für Thailand gewinnen.

Alle Feuerwerke werden über Fernsehkanäle und Online-Plattformen wie die Facebook-Seite von Iconsiam übertragen.

Die Veranstaltung bietet den Besuchern außerdem ein besonderes Unterhaltungsprogramm mit thailändischen und internationalen Künstlern wie Mark Tuan, einem Mitglied der bekannten südkoreanischen Boyband GOT7.

Für Fotofans wird Iconsiam anlässlich des Feuerwerks einen Fotowettbewerb unter dem Motto „Amazing Shot of Happiness“ veranstalten, bei dem es Geldpreise im Gesamtwert von mehr als 200.000 Baht zu gewinnen gibt.

„Ich möchte alle dazu einladen, das Neujahrsfest am wunderschönen Chao-Phraya-Fluss zu feiern. Wir sind bereit, den Besuchern ein majestätisches Neujahrsfest zu bieten“, fügte Khun Supoj hinzu.

Das Einkaufszentrum ist mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, darunter Autos, Busse, Passagierboote und dem BTS Skytrain (mit der Silom-Linie bis zur Krung Buri Station und dann mit der angeschlossenen Golde Line bis zur Charoen Nakhon Station).

Das Nobel-Shoppingcenter Iconsiam gilt als ein Wahrzeichen Thailands und hat bereits vier Jahre in Folge einen Countdown veranstaltet.

Nach Angaben der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) wird die Zahl der Touristen, die Thailand im nächsten Jahr besuchen, voraussichtlich 18 Millionen erreichen und dem Land rund 970 Milliarden Baht an Einnahmen bescheren.