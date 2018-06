BANGKOK: Sechs Nepalesen und ein Inder wurden festgenommen und werden beschuldigt, Mitglieder eines transnationalen Drogensyndikats zu sein.

Die Bande hatte Rauschgift transportiert, indem die Männer Dutzende Kapseln mit Heroin schluckten, sagte Generalmajor Chuchat Thareechat am Montag auf einer Pressekonferenz. Die Nepalesen sind 36 bis 62 Jahre alt, der Inder ist 49 Jahre alt.

Ein Nepalese wurde am 6. Juni mit 15,5 Kilogramm Heroin in seinem Gepäck auf dem Internationalen Flughafen Chiang Mai verhaftet. Er wollte nach Bangkok fliegen. Am folgenden Tag suchte die Polizei eine Wohnung in der Soi Sukhumvit 77 im Bangkoker Bezirk Suan Luang auf und verhaftete den Inder und einen weiteren Nepalesen. Die Beamten beschlagnahmten 1.450 Gramm Heroin, eine digitale Waage und Plastikkapseln, die sie für den Transport in ein Drittland beim Schlucken von Heroin verwenden sollten. Bei der weiteren Durchsuchung einer Wohnung wurden die restlichen vier Verdächtigen festgenommen.

Oberst Pravit Sirithorn sagte, die Männer seien angeheuert worden, um Heroinkapseln zu schlucken. Die polizeiliche Untersuchung ergab weiter, dass ein Nepalese zwei Millionen Baht für das Heroin in Myanmar bezahlte und es nach Thailand schmuggelte.