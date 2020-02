Von: Redaktion DER FARANG | 10.02.20

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium hat am Samstag sieben neue Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Es sind drei Thais und vier Chinesen.

Damit stieg die Zahl der gemeldeten Fälle auf 32 und damit zu den weltweit häufigsten Infektionen außerhalb Chinas. Alle sieben Patienten werden in einem Krankenhaus behandelt, sagte Suwannachai Wattanayingcharoenchai, Generaldirektor des Disease Control Department. Einer der Erkrankten gehört zu der Gruppe von 138 Personen, die am Dienstag letzter Woche aus der chinesischen Stadt Wuhan evakuiert worden waren. Die beiden anderen Thais hatten China als Touristen besucht. Unter den vier Chinesen sind drei Familienmitglieder von bereits gemeldeten Patienten, währen der vierte Chinese aus einem Risikogebiet in China stammt. Unter den bisher gemeldeten 32 Fällen sind 23 Chinesen und neun Thais. Laut Dr. Suwannachai wurde am Samstag ein weiterer Patient als geheilt entlassen, so dass jetzt 22 Frauen und Männer in Krankenhäusern betreut werden.