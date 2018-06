Serienpädophiler zu zehn Jahren Haft verurteilt

BANGKOK/PATTAYA: Ein Gericht in Kalifornien hat einen 71-jährigen Mann zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, weil er über einen längeren Zeitraum in Thailand Sex mit minderjährigen Jungen hatte.

Der Serienpädophile wurde weiter verurteilt, 20.000 Dollar Entschädigung an zwei Opfer in Thailand zu zahlen. Während der Urteilsverkündung sagte die US-Bezirksrichterin Dolly Gee am Mittwoch, der Angeklagte habe "die am meisten gefährdeten Menschen ausgenutzt und ins Visier genommen - minderjährige Kinder". Laut Dokumenten, die vom US-Justizministerium veröffentlicht wurden, reiste der Amerikaner 20 Jahre regelmäßig nach Thailand, vor allem nach Pattaya, um sexuelle Handlungen mit Jungen unter 16 Jahren zu begehen.

Er wurde von der thailändischen Polizei im September 2012 verhaftete, als er sich mit einem Jungen auf der Toilette eines Einkaufszentrums zu sexuellen Handlungen befand. Der Mann hatte dem 13-jährigen Kind 300 Baht gezahlt. Er fotografierte sich auch mit seinen Opfern bei sexuellen Handlungen. Nach seiner Verhaftung im Jahr 2012 verbrachte der Amerikaner lange Zeit im Gefängnis, im Jahr 2015 wurde er in die USA abgeschoben. Er wurde in Los Angeles in Untersuchungshaft genommen. Der pensionierte Autohändler hatte sich schuldig bekannt, einen Tag bevor er im Juli 2017 vor Gericht stehen sollte.