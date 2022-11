Foto: The Nation

PHETCHABURI: Beamte der Abteilung für Meeres- und Küstenressourcen, die im Golf von Thailand auf Patrouille waren, haben vor den Küsten von drei Provinzen drei sehr seltene Arten von Meereslebewesen entdeckt.

Die Beamten untersuchten von Montag bis Donnerstag die Gewässer vor Samut Sakhon, Samut Songkhram und Phetchaburi und entdeckten dabei:

1 Irrawaddy-Delfin (Orcaella brevirostris): Das Tier wurde an der Mündung des Flusses Tha Chin in Samut Sakhon und in der Nähe der Küste von Phetchaburi im Bezirk Ban Laem gesichtet.

1 Flossenschweinswal (Neophocaena phocaenoides): Gesehen in der Nähe der Küste von Samut Sakhon. 12 Brydewale (Balaenoptera edeni): Gesichtet in der Nähe der Küste von Samut Sakhon.

Den Beamten gelang es, 6 Brydewale zu fotografieren und zu identifizieren. Sie wurden Chao Mee Sap, Chao Kwan Khao, Mae Sakhon, Chao Sarin, Mae Wandee und Jao Wanrung genannt.

Die Tierärzte des Teams untersuchten acht Wale aus nächster Nähe und stellten fest, dass sie normal atmeten und sich in einem allgemein gesunden Zustand befanden. Sieben von ihnen hatten jedoch eine Hautkrankheit entwickelt, und der Wal namens Chao Mee Sap hatte eine Abschürfung.

Nach Angaben der Behörden werden die Bewegungen und der Gesundheitszustand der Brydewale ständig überwacht.