Von: Björn Jahner | 07.03.19

Über 600 Athleten treten bei der „16th Pattaya Open Swimming Championship“ gegeneinander an. Foto: PR Pattaya

PATTAYA: Zum 16. Mal wird am Samstag, 9. März und Sonntag, 10. März, 13 Uhr bis 16 Uhr, im Freibad der Muang Pattaya School 11, Soi Nong Yai 6, die Pattaya Open Swimming Championship ausgetragen.

Über 600 Nachwuchs-Leistungsschwimmer der städtischen Schulen in Pattaya werden in verschiedenen Kategorien und nach Geschlecht getrennt gegeneinander antreten. Alle am Schwimmsport begeisterte Zuschauer sind herzlich willkommen. Eintritt frei. Auskünfte erteilt das Lokalbüro für Tourismus- und Sportentwicklung unter der Telefonnummer 038-253.128..