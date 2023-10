Von: Björn Jahner | 20.10.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Die MV Doulos Hope, ein ehemaliges Kreuzfahrtschiff, das derzeit die größte schwimmende Bibliothek/ Buchhandlung der Welt ist und von der deutschen Hilfsorganisation Gute Bücher betrieben wird, ist Anfang dieser Woche in Bangkok eingelaufen und liegt bis zum 26. November 2023 im Hafen von Bangkok im Bezirk Khlong Toei vor Anker.

Am Dienstag (17. Oktober 2023) wurde das Schiff in einer Zeremonie unter dem Vorsitz des Gouverneurs von Bangkok, Chadchart Sittipunt, in Thailand willkommen geheißen.

Nach der Bandschneidezeremonie ging Chadchart an Bord des Schiffes, um einen Blick auf die Buchausstellung zu werfen und einige Atlanten und Kinderbücher zu kaufen.

Foto: The Nation

Die Doulos Hope wurde 1989 als Kreuzfahrtschiff unter dem Namen Lady Sarah gebaut und beherbergt heute mehr als 2.000 Titel englischsprachiger Bildungsbücher, die Besucher zu Sonderpreisen kaufen können.

Bevor die MV Doulos Hope in Thailand anlegte, war sie in Kota Kinabalu, Malaysia, stationiert und wird nach Bangkok nach Sihanoukville in Kambodscha weiterfahren.

Foto: The Nation

Während ihres Aufenthalts in Thailand werden die Freiwilligen, die aus mehr als 30 Ländern stammen, Gemeinden in der Umgebung des Hafens besuchen und dort Bildungs- und Kulturaustauschaktivitäten durchführen.

Das Schiff ist täglich außer montags von 14.00 bis 21.00 Uhr für Besucher geöffnet. Der Eintritt beträgt 30 Baht pro Person, für Kinder unter 12 Jahren und Senioren über 65 Jahren ist er frei.

Weitere Informationen finden Sie unter GBA Ships.