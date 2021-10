Von: Björn Jahner | 07.10.21

SAMUT PRAKAN: Nach und nach beenden viele Touristenattraktionen und Sehenswürdigkeiten im Großraum Bangkok ihre Corona-Pause und öffnen sich wieder für Besucher.



So auch der „Bang Nam Phueng Floating Market“ im Unterbezirk Bang Nam Phueng, Bezirk Phra Pradaeng, in Bangkoks Nachbarprovinz Samut Prakan. Der sehenswerte Schwimmende Markt heißt ab diesem Wochenende wieder Besucher herzlich willkommen. Er befindet sich direkt neben dem Wat Bang Nam Phueng Nai und gilt als Teil von Bang Kachao, der „grünen Lunge“ Bangkoks, ein Gebiet mit guter Atmosphäre an der Biegung des Chao-Phraya-Flusses.

Bang Nam Phueng Floating Market, Soi Bua Phueng Phatthana, Bang Kobua, Phra Pradaeng District, Samut Prakan 10130. Standort auf Google Maps.