Von: Redaktion DER FARANG | 09.03.24

Trümmer auf der Baustelle in Pattaya, wo eine Arbeiterin schwer verletzt wurde, nachdem ein Stahlgerüst zusammenbrach. Rettungskräfte im Einsatz. Foto: The Pattaya News

PATTAYA: In Pattaya kam es zu einem tragischen Unfall auf einer Baustelle, bei dem eine thailändische Bauarbeiterin schwer verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, den 8. März 2024, und wirft erneut ein Schlaglicht auf die Risiken im Baugewerbe.

Die thailändische Bauweise zeichnet sich durch eine Kombination aus traditionellen Methoden und modernen Techniken aus. Dabei wird besonderer Wert auf die Anpassung an das tropische Klima gelegt, was sich in der Auswahl der Materialien und der Gestaltung der Gebäude widerspiegelt. Die Verwendung von leichtem Material und offenen Strukturen soll die Luftzirkulation verbessern und die Gebäude vor den häufigen Regenfällen schützen. Trotz der fortschrittlichen Techniken und strengen Sicherheitsvorschriften kommt es jedoch immer wieder zu Unfällen, die die Schattenseiten der Baubranche beleuchten.

Nach einem Bericht von The Pattaya News ereignete sich der jüngste Vorfall, als das Stahlgerüst eines im Bau befindlichen Gebäudes auf Soi 5 in der Nähe der Pratumnak Road in Süd-Pattaya zusammenbrach. Die 53-jährige Ms. Wilaisak Longthong wurde unter den Trümmern eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen an beiden Beinen. Die Rettungskräfte der Sawangburiboon Thammasathan Rescue Foundation waren schnell vor Ort, um Erste Hilfe zu leisten und sie ins Banglamung Krankenhaus zu bringen. Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen, lehnten es jedoch ab, ins Krankenhaus gebracht zu werden.

Die Ursache des Unfalls wird derzeit von den zuständigen Behörden untersucht. Dieser Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit, die Sicherheitsstandards auf Baustellen kontinuierlich zu überprüfen und zu verbessern, um das Risiko solcher Tragödien in Zukunft zu minimieren.