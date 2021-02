Schwere Hagelstürme treffen den Norden des Landes

Written by: Redaktion DER FARANG

BANGKOK: Drei nördliche Provinzen wurden am Montag von schweren Hagelstürmen heimgesucht. Meteorologen sagen für Dienstag weitere Unwetter und in den folgenden Tagen einen Kälteeinbruch voraus.

Der Radiosender der Verkehrspolizei berichtete am Montag, dass gegen Mittag Hagel auf Doi Angkhang im Bezirk Fang von Chiang Mai und auf Doi Inthanon im Bezirk Chomthong sowie zwei Stunden später im Bezirk Mae Sai von Chiang Rai fiel. Eine Schule in Lamphun wurde gegen 15 Uhr ebenfalls von Hagel getroffen. Es gab offenbar keine Verletzten.

Das Meteorologische Amt erwartet am Dienstag starke Winde und Hagelstürme in den nördlichen und nordöstlichen Regionen. Starkregen wurde für 44 Provinzen vorhergesagt. Auf Stürme soll ein Kälteeinbruch folgen. Die Temperaturen in den nördlichen und nordöstlichen Regionen werden voraussichtlich um 6 Grad und im Großraum Bangkok um bis zu 4 Grad sinken.