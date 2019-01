Von: Redaktion DER FARANG | 19.01.19

NONG KHAI: Die Immigration hat einen Schweizer mit abgelaufenem Visum festgenommen, der in den Provinzen Nong Khai und Phuket wegen Diebstahls gesucht wurde.

Laut Oberst Prasit Somjaiprasong, dem stellvertretenden Polizeichef der Immigration in Nong Khai, wurde der 25-Jährige am Donnerstag in einem Gästehaus nahe dem Mekong in Nong Khai festgesetzt. Die 42-jährige Inhaberin des Chorfah Gallery Hotels hatte die Polizei informiert, dass ein Ausländer ihre Tasche am 8. Januar in der Lobby des Hotels gestohlen hatte. Die Überwachungskamera zeigte, dass der Verdächtige ihre Handtasche an sich nahm und auf einem Motorrad davonfuhr. Die Handtasche enthielt 1.000 Baht Bargeld, eine ATM-Karte, Kreditkarten sowie wichtige Dokumente. Nachdem die Frau den Schweizer als Täter identifiziert hatte, stellten Beamte fest, dass er wegen Diebstahls in Phuket per Haftbefehl gesucht wurde. Er soll im Dezember letzten Jahres einen Diamantring gestohlen haben. Der Mann wird jetzt strafrechtlich verfolgt und laut der Immigration abgeschoben.