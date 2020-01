Schulen in Bangkok wegen Smok-Krise geschlossen

In Bangkok wird Smog zum immer größeren Problem. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Auf Anordnung der Metropolverwaltung Bangkok (BMA) wurden am heutigen Mittwoch 437 staatliche Schulen in der Hauptstadt geschlossen, um die Zahl der Fahrzeuge auf den Straßen der Millionenmetropole und Erkrankungen der Atemwege durch die massive Luftverschmutzung bei Kindern und Jugendlichen zu reduzieren.

Die Entscheidung fiel, nachdem das Meteorologische Amt zu dem Ergebnis kam, dass die ein- bis zweitägige Schließung der staatlichen Schulen dazu beitragen könnte, der schlechten Luftqualität entgegenzuwirken.

Die BMA hat insgesamt vier Maßnahmen bekanntgegeben, um der Smog-Krise entgegenzuwirken:

1. Alle Behörden in Bangkok wurden aufgefordert, ihre Bürozeiten auf 10 bis 18 Uhr nach hinten zu verschieben, um die Verkehrsüberlastung zu reduzieren. Die späteren Arbeitszeiten sollen so lange Anwendung finden, bis die Luftverschmutzungskrise gelöst ist. Bangkoks Gouverneur Aswin Kwanmuang bestand jedoch darauf, dass die Öffentlichkeit von der Zeitumstellung nicht betroffen sein wird.

2. Etwa 437 staatliche Schulen in Bangkok bleiben am Mittwoch, 22. Januar geschlossen.

3. Atemschutzmasken werden gratis an die Bevölkerung verteilt. Die Bevölkerung erhält die Gesichtsmasken in allen 68 öffentlichen Gesundheitszentren sowie auch in Busbahnhöfen oder Skytrain-Stationen.

4. Die Einwohner werden dringend aufgefordert, sich durch das Tragen der Masken zu schützen, wenn sie Gebäude verlassen und sich im Freien aufhalten.

Um den Unterrichtsausfall zu kompensieren, hat die BMA angekündigt, sich mit den staatlichen Bildungseinrichtungen abzustimmen, um die Schulen an zusätzlichen Tagen, z. B. am Wochenende, zu öffnen, an denen der ausgefallene Lernstoff nachgeholt wird.