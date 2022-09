PATTAYA: Am Mittwoch (28. September 2022) ereignete sich in den frühen Morgenstunden eine gewalttätige Auseinandersetzung mit Schusswaffengebrauch zwischen zwei rivalisierenden Jugendbanden auf der Pattaya Beach Road.

Da sich der Vorfall, bei dem sowohl Einheimische als auch ausländische Touristen in Angst und Schrecken versetzt wurden, direkt gegenüber von der Polizeistation Pattaya an der Beach Road ereignet haben soll, hagelte es am Montag in den Vormittagsstunden heftige Kritik – sowohl an den Ordnungskräften als auch an dem Sicherheitskonzept der Stadt im Allgemeinen. Viele Netizen warfen die Frage auf, wie es zu diesem Gewaltausbruch direkt vor dem wachen Auge des Gesetzes kommen konnte.

Foto: Pattaya Message

Pattayas stellvertretender Polizeichef Pol. Oberstleutnant Sonthaya Khansap wurde um 01.00 Uhr morgens von Touristen darüber informiert, dass zwei Gruppen von Jugendlichen mit Schusswaffen im direkten Umfeld der Polizeistation Pattaya das Feuer aufeinander eröffnet hatten.

Der Vorfall ereignete sich am Strand von Pattaya, direkt gegenüber der Pattaya City Police Station. Als die Beamten am Tatort eintrafen, stießen sie auch zahlreiche verängstigte Passanten und eine Gruppe von 20 Jugendlichen, von denen einige sogar noch ihre Schuluniformen trugen.

Foto: Pattaya Message

Ein 16-jähriger Berufsschüler sagte gegenüber den Beamten aus, dass er und seine Freunde zuvor Probleme mit einer anderen Teenagergruppe von einer anderen Schule hatten und mit dieser in Streit gerieten. Grund für die Auseinandersetzung soll ein Missverständnis um Frauen gewesen sein.

Während sich seine Gruppe am Strand aufhielt, sollen sich Mitglieder der anderen Gruppe auf Motorrädern genähert und drei Schüsse in die Luft abgefeuert haben, bevor sie die Flucht ergriffen.

Foto: Pattaya Message

Beteiligt waren nach Aussage des Berufschülers auch mehrere weitere Personen in getunten Fahrzeugen, nachdem beide der verfeindeten Gruppen Freunde zur Verstärkung riefen.

Die Beamten sperrten den Tatort ab und sicherten mehrere abgefeuerte Patronenhülsen als Beweismittel. Nach Aussage der Polizei deutet alles darauf hin, dass es nur zu einem Kugelhagel kam. Die Beamten haben weitere Ermittlungen angekündigt.