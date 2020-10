PATTAYA: Am bevorstehenden Feiertagswochenende vom 19. bis 22. November wird die Beach Road von der Soi 6 in Nord-Pattaya bis zum Einkaufszentrum CentralFestival Pattaya Beach vier Tage lang in eine Schlemmermeile für Thai Food verwandelt.

Das „Taste, Eat, Walk, Enjoy Festival“ wird von der Stadt Pattaya in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium veranstaltet und soll mit einem unerschöpflichen Angebot an Thai-Street-Food an unzähligen Verkaufsständen den Geschmack von Inlandstouristen treffen, die zu diesem Event in großer Zahl in Pattaya erwartet werden. Der Markt wird sich über eine beträchtliche Länge der Beach Road erstrecken und auch einen großen Food-Court umfassen. Eine Pressekonferenz zu der Veranstaltung soll am 7. November im CentralFestival erfolgen.