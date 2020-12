Von: Redaktion DER FARANG | 16.12.20

Ungesundes Maß an Luftverschmutzung in Bangkok und Umgebung. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Entwickler von Hochhäusern und elektrischen Zugprojekten in Bangkok wurden von der Stadtverwaltung (BMA) angewiesen, ihre Bauaktivitäten für ein paar Tage auszusetzen. Sie erhöhen die Menge an Staubpartikeln in der Luft und tragen zur Luftverschmutzung bei.

Der Sprecher der BMA, Pongsakorn Kwanmuang, erklärte, dass Bautätigkeiten, die mehr Staub verursachen können, wie z.B. Aushubarbeiten und Landaufschüttungen, für die nächsten Tage ausgesetzt würden, aber Malerarbeiten und Inneneinrichtung dürften fortgesetzt werden.

Die Bezirksvorsteher und Direktoren der städtischen Schulen wurden beauftragt, vorübergehende Schließungen in den Gebieten zu erwägen, die am stärksten von PM2,5-Staubpartikeln betroffen sind, insbesondere Kindergärten. Laut dem stellvertretenden Generaldirektor des Gesundheitsamtes, Danai Teewanda, wurde den Schulen geraten, die tägliche Zeremonie der Nationalhymne und die Morgengebete auf 10 bis 15 Minuten zu verkürzen, damit die Schüler nicht zu lange im Freien bleiben müssen.

Die Luftqualität in Bangkok war am Dienstag schlechter als am Montag, da die durchschnittliche Menge an PM2,5 in der Atmosphäre mit 74,6 Mikron gemessen wurde, zehn Mikron höher als der Durchschnitt am Montag. Der Leiter der meteorologischen Abteilung, Nataphol Natthasomboon, kündigte an, die Bewohner Bangkoks müssten noch ein oder zwei Tage lang mit schlechter Luftqualität leben. Dann werde eine Hochdruckfront aus Südchina eintreffen, die die Luftzirkulation erhöhen und die Luftverschmutzung in der Stadt verringern werde.