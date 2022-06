PHETCHABURI: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) möchte alle Thai-Food-Fans zum „Amazing Thai Taste Festival – Amazing New Chapters“ einladen, das am kommenden Wochenende (25. und 26. Juni 2022) am Cha-am Beach in der Provinz Phetchaburi veranstaltet wird.

Im Mittelpunkt des Festivals steht die unverwechselbare „Muang Sam“-Küche der Region im südlichen Teil Zentralthailands, die Phetchaburi den UNESCO-Titel „Kreativstadt der Gastronomie“ einbrachte.

Lokale landwirtschaftliche Zutaten, für die die Provinz bekannt ist, sind Jaggery (unraffinierter Zucker), Salz und Limetten. Sie ziehen sich wie ein roter Faden durch die Auswahl regionaler Gerichte, die auf dem Festival-Schlemmermeile von den Küchenchefs namhafter Hotels und Restaurants an 40 Verkaufsständen angeboten werden.

In den Abendstunden erfolgen Konzerte mit bekannten thailändischen Bands. Abgerundet wird das Festival mit kulturellen Aufführungen, die den Besuchern Einblick in die traditionellen landwirtschaftlichen Techniken der Provinz geben.

Amazing Thai Taste Festival – Amazing New Chapters @ Cha-am Beach (Karte), Samstag, 25. Juni und Sonntag, 26. Juni 2022 von 15.00 bis 21.00 Uhr. Infos auf Facebook.