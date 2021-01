SAMUT SAKHON: Der Central Prawn Market, der weite Teile des Landes mit Seafood beliefert und Mitte Dezember zum Coronavirus-Cluster wurde, soll nach gründlicher Säuberung am 26. oder 27. Januar wieder geöffnet werden.

Der Markt war am 20. Dezember geschlossen worden, nachdem mehr als 500 bestätigte Fälle von Covid-19 dort festgestellt worden waren. Laut dem stellvertretenden Gouverneur der Provinz, Theerapat Katchamat, werden am Freitag, 22. Januar, 1.200 Personen, die in der Nähe des Marktes wohnen und zuvor negativ auf Covid-19 getestet wurden, noch einmal getestet, um sicherzustellen, dass der Markt eine komplett virusfreie Zone ist. Die Wiedereröffnung des Marktes ist wichtig für die Wirtschaft der Provinz, da Samut Sakhon den größten Markt für Meeresfrüchte in Thailand beherbergt.

Marktmanager Damrong Mansin hat alle Händler angewiesen, die Covid-19-Präventivmaßnahmen strikt zu befolgen, wenn der Markt wieder geöffnet wird, einschließlich der Überprüfung aller Arbeiter mit Thermoscannern und dem Tragen von hygienischen Gesichtsmasken zu jeder Zeit.