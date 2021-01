BANGKOK/SAMUT SAKHON: Die Provinz Samut Sakhon hat weitere 900 neue Covid-19-Fälle bestätigt. Bei proaktiven Untersuchungen wurden etwa 3.800 Arbeiter in Fabriken auf das Virus getestet.

Laut Dr. Opas Karnkawinpong, Generaldirektor der Behörde für Seuchenkontrolle, sind 71 Prozent der Coronavirus-Fälle Wanderarbeiter aus Myanmar, 24 Prozent Thais und 5 Prozent anderer Nationalitäten. Die neuen Infektionen bringen die Gesamtzahl für Samut Sakhon auf 2.296 Fälle.

Wegen des starken Anstiegs der Fälle unter Wanderarbeitern erwägen die Behörden die Einrichtung von Quarantänezonen und Feldkrankenhäusern auf dem Gelände von Fabriken. Infizierte Personen, die mehr als zehn Tage lang keine Symptome zeigen, werden als genesen betrachtet. In der Provinz gibt es mehr als 10.000 Fabriken, die meisten von ihnen haben weniger als 100 Mitarbeiter. Umfragen hatten ergeben, dass sich Wanderarbeiter an vielen Orten aufhielten, vor allem aber im Stadtgebiet.

Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Dienstagmittag 365 weitere Covid-19-Fälle und einen Toten. Der Wanderarbeiter erhöhte die Zahl der Todesfälle in Thailand auf 66. Der 63-jährige Mann fuhr ausländische Arbeiter zu ihrer Arbeit und zurück zu ihrer Unterkunft in Samut Sakhon. Er wurde am 27. Dezember in ein Krankenhaus in der Provinz eingeliefert und starb am Dienstag aufgrund von multiplem Organversagen.

Von den 365 neuen Fällen waren 250 Infektionen von Thais und 99 von Wanderarbeitern, weitere 16 waren Rückkehrer. Die Provinz Chonburi steht an der Spitze der neuen Übertragungen, gefolgt von Samut Prakan, Chanthaburi und Bangkok. Die Zahl der bestätigten Fälle war bis Mittwoch auf 9.331 angestiegen.