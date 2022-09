BANGKOK: Der russische Außenminister Lawrow wies auf die aktive Rolle Thailands bei den Integrationsprozessen in der asiatisch-pazifischen Region hin.

Russland sei Thailand dankbar für die objektive Einschätzung der Ereignisse in der Ukraine und das Verständnis für die wahren Ursachen der Situation auf der internationalen Bühne, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag auf einer Pressekonferenz nach Gesprächen mit dem thailändischen Vizepremierminister und Außenminister Don Pramudwinai.

"Wir sind unseren thailändischen Kollegen für ihre ausgewogene, objektive und verantwortungsbewusste Haltung zu den Geschehnissen in der und um die Ukraine dankbar. Wir sind dankbar dafür, dass sie die wahren Ursachen der aktuellen Situation in der internationalen Arena verstehen, und wir haben unsere Bereitschaft bekräftigt, unsere Einschätzungen zu allem, was geschieht, im Detail zu teilen", sagte der Minister.

Weiterhin wies Lawrow auf die aktive Rolle Thailands bei den Integrationsprozessen in der asiatisch-pazifischen Region hin. "Angesichts der Tatsache, dass Bangkok in diesem Jahr den Vorsitz in der APEC (Asiatisch-Pazifische Wirtschaftskooperation - TASS) innehat, haben wir vereinbart, den substanziellen Dialog über die breite Agenda dieses Forums fortzusetzen, einschließlich der Vorbereitungen für den APEC-Gipfel, der im Herbst in Thailand stattfinden wird", fügte der russische Spitzendiplomat hinzu.