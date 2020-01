Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.20

Foto: The Nation

PATTAYA: Ein russischer Motorradfahrer kam am Dienstagmorgen in Jomtien auf der Second Road von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und erlitt tödliche Verletzungen.

Oberstleutnant Saichai Khamjulla, Subinspektor der Polizeistation Pattaya, sagte den Medien, Beamte und Rettungshelfer hätten den 35-Jährigen auf der Fahrbahn liegend gefunden. Ein schwarzes Suzuki-Motorrad habe rund 50 Meter von der Leiche entfernt gelegen. Die Polizei fand Bremsspuren, am Betelbaum auf dem Mittelstreifen Blutspuren. Beamte werden Überwachungskameras auswerten, um den Unfallhergang zu ermitteln. Es gibt keine Zeugen für den Zwischenfall. Die Leiche wurde in das Krankenhaus Banglamung gebracht.