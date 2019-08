Run for Kids #4

Von: Björn Jahner | 18.08.19

THAILAND: Am Sonntag, 8. September, 6 Uhr fällt am Camillian Social Center Rayong, 1/1 Soi Kiri Huae Pong, Rayong, der Startschuss zum vierten Wohltätigkeitslauf „Run for Kids“.

Auch in diesem Jahr werden wieder über 1.000 Läufer zum guten Zweck an den Start gehen. Angeboten werden ein 12-Kilometer-Lauf und ein 5-Kilometer-Lauf. Alle Einnahmen gehen an das Camillian Social Center Rayong, in dem Kinder betreut werden, die sich bei der Geburt durch ihre an HIV erkrankte Mutter mit der Viruskrankheit infiziert haben. Weitere Auskünfte erteilt PCU Jimmy auf Deutsch per E-Mail: pcujimmy@yahoo.com. Infos: www.facebook.com/csc.rayong.