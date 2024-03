Ruhestand unter Sonne: Seminar in Zug, Schweiz

Von: Redaktion DER FARANG | 15.03.24

Seminar in Zug, Schweiz, bietet umfassende Informationen für Ihren Traumruhestand in Thailand. Foto: Swiss Helping Point

ZUG/BANGKOK: Der Gedanke, den Lebensabend im warmen Sonnenschein zu verbringen, ist verlockend. In Zug, Schweiz, bietet sich nun die Chance, diesem Traum näherzukommen. Ein kostenloses Seminar von Swiss Helping Point aus Bangkok klärt alle Fragen zum glücklichen Ruhestand unter der Sonne.

Haben Sie schon einmal davon geträumt, Ihren Ruhestand im warmen Sonnenschein zu genießen? Eine einzigartige Gelegenheit bietet sich jetzt in Zug, Schweiz. Swiss Helping Point, unter der Leitung von Sandro Bollardini, dem Inhaber, und Beat Amrein, dem Geschäftsführer und Partner, aus Bangkok, lädt Sie zu einem kostenlosen Seminar ein. Diese Veranstaltung ist die perfekte Plattform, um all Ihre Fragen zu einem qualitativ hochwertigen, erschwinglichen und vor allem glücklichen Lebensabend in sonnigen Gefilden zu klären.

Vielfältiges Programm erwartet die Teilnehmer

Die Veranstaltung deckt ein breites Themenspektrum ab: Leben in Thailand, einschließlich Kultur, Reisen, Lernen und das Genießen des Lebens. Wichtige Informationen zu Visa und Recht, speziell zum Jahresvisum für Thailand und Containertransport nach Thailand, werden ebenso präsentiert. Ein besonderes Highlight ist die Vorstellung des neuesten Sunshine-Prestige-Projekts in Cha-Am nahe Hua Hin durch Gastredner Andrew Stocks, Mitinhaber und Gründer von Sunshine International. Dieser Abschnitt bietet Einblicke in Wohnsitzmöglichkeiten in Thailand und informiert über Alternativen zu traditionellen Alters- oder Pflegeheimen.

Ein weiteres wichtiges Thema sind Geld und Versicherungen in Thailand, mit einem Fokus auf Krankenversicherung und Geldüberweisungen. Das Seminar bietet kompetente Auskünfte und steht für Diskussionen bereit, speziell für ernsthafte Interessenten, die planen, ihren Ruhestand in der Zukunft in Thailand zu verbringen.

Organisatorisches und Veranstaltungsort

Das Seminar wird an zwei Terminen im Panorama 24 auf der Gubelstrasse 24 in 6300 Zug, Schweiz, stattfinden. Die Termine sind Dienstag, der 14. Mai, und Mittwoch, der 15. Mai 2024, jeweils um 18:30 Uhr. Diese flexible Planung ermöglicht es mehr Interessenten, teilzunehmen und sich umfassend zu informieren.

Thailand – Mehr als nur ein Ruhestandsort

Thailand bietet nicht nur atemberaubende Landschaften und ein warmes Klima, sondern auch eine hohe Lebensqualität bei vergleichsweise niedrigen Lebenshaltungskosten. Das Land ist bekannt für seine freundlichen Einwohner, seine exzellente Küche und seine vielfältigen kulturellen Sehenswürdigkeiten. Für Ruheständler, die eine Kombination aus tropischem Paradies und hoher Lebensqualität suchen, ist Thailand daher eine überlegenswerte Option.

Anmeldung:

Anmeldungen sind per E-Mail an info@swisshelpingpoint.ch möglich. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite von Swiss Helping Point. (Der Mittwoch, 15. Mai, ist bereits ausgebucht, für den Dienstag, 14. Mai, sind noch 20 Plätze verfügbar. Melden Sie sich schnell an, um sich einen der verbleibenden Plätze zu sichern.)