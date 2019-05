«Rolling Thunder»-Gedenkfahrt

Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.19

WASHINGTON (dpa) - Zur Ehrung von gefallenen und vermissten Soldaten haben sich Zehntausende Motorradfahrer aus den USA am Sonntag für eine traditionelle Gedenkfahrt in Washington versammelt. Die Organisatoren hatten vorab angekündigt, dass es die letzte Fahrt sein wird, die seit 1988 unter dem Namen «Rolling Thunder» («Donnergrollen») jedes Jahr am Wochenende des Memorial Days in der US-Hauptstadt für Aufsehen sorgt. Sie hatten das unter anderem mit den hohen Kosten begründet. Die «Washington Post» nannte «Rolling Thunder» eine der größten Motorradkundgebungen der Welt.

US-Präsident Donald Trump hatte sich am Sonntag von seinem Besuch in Japan aus eingeschaltet und auf Twitter geschrieben, «die großen Patrioten» von «Rolling Thunder» würden auch im kommenden Jahr zurückkehren. Bereits am Samstag hatte Trump den Organisatoren seine Unterstützung angeboten. «Wenn ich helfen kann, werde ich das tun.»

«Rolling Thunder»-Präsident Joe Bean zeigte sich zunächst dennoch nicht davon überzeugt, dass die Veranstaltung fortgesetzt werden kann. «Bis wir ins Weiße Haus kommen und mit Präsident Trump sprechen und sehen können, was er für uns tun kann, ist das unsere letzte Fahrt in Washington», sagte Bean dem Sender CNN.

«Rolling Thunder» begann 1988, um Aufmerksamkeit auf jene Soldaten zu lenken, die auch Jahre nach dem Ende des Vietnam-Krieges 1975 noch vermisst wurden. Bei der jährlichen Gedenkfahrt vom Pentagon ins Zentrum der US-Hauptstadt veranstalten die Biker eine informelle Parade mit ihren Motorrädern, die häufig mit US-Flaggen oder anderen patriotischen Symbolen geschmückt sind.