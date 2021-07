BANGKOK: Die Regierung will 50 Millionen weitere Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech und eine nicht näher spezifizierte Menge des Impfstoffs Moderna beschaffen, um den kontinuierlichen Anstieg von Infektionen und Todesfällen einzudämmen.

Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul hat den Generalsekretär der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA), Paisal Dunkhum, beauftragt, Treffen mit Vertretern der Impfstoff-Hersteller zu arrangieren. Zu den von der FDA zugelassenen Präparaten gehören Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson und Pfizer. In Thailand werden derzeit die ersten drei verabreicht.

Die von der Regierung bereits erwarteten über 20 Millionen Dosen von Pfizer sollen im letzten Quartal dieses Jahres geliefert werden, während 5 Millionen Dosen von Moderna als bezahlte Alternative in privaten Krankenhäusern beschafft werden sollen.

Laut dem Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat Thailand bisher fast 8,2 Millionen Dosen von AstraZeneca erhalten. Seit Februar wird in Thailand hauptsächlich Sinovac verabreicht; bisher wurden 14,5 Millionen Dosen geliefert und weitere Millionen sollen bestellt werden, um den Mangel an AstraZeneca und anderen Fabrikaten auszugleichen, obwohl einige medizinische Befunde auf eine geringere Wirksamkeit von Sinovac hinweisen.