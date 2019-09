Regierung soll Dieselpreis subventionieren

Von: Redaktion DER FARANG | 16.09.19

BANGKOK: Energieexperten rechnen mit einem weiteren Anstieg des Rohölpreises und erwarten von der Regierung, dass diese den Dieselpreis subventioniert.

Nach den Angriffen auf Öl-Anlagen in Saudi-Arabien am letzten Samstag ist der Preis so stark angestiegen wie seit 28 Jahren nicht mehr. Der Rohölpreis rauschte am Montagmorgen um 20 Prozent in die Höhe, um anschließend wieder nachzugeben. „Das könnte zu einem Anstieg der Einzelhandelspreise für Kraftstoff um 1 bis 2 Baht pro Liter führen“, warnte Manoon Siriwan. Der Experte forderte die Regierung auf, den Liter Diesel mit 0,50 Baht aus dem Ölfonds zu unterstützen. Industrie, Verkehr, Unternehmen und Landwirten verbrauchten täglich bis zu 65 Millionen Liter Diesel.

Laut Manoon könnten die hohen Preise anhalten, wenn die saudische Regierung viele Wochen oder Monate brauche, um ihre Ölförderung wiederherzustellen. Ungefähr 5 Prozent der weltweiten Lieferungen wurden aufgrund des Angriffs gekürzt.