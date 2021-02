Regierung: Quarantäne für geimpfte Ausländer aufheben

BANGKOK: Die Regierung zieht nach Angaben von Premierminister Prayut Chan-o-cha die Aufhebung der obligatorischen 14-tägigen Quarantäne für ausländische Touristen mit Nachweis einer Covid-19-Impfung in Betracht.

Die Regierung hielt bisher an ihrer Haltung fest, dass geimpfte ausländische Besucher weiterhin unter Quarantäne gestellt werden müssten. Es sei noch zu früh, um zu sagen, ob die Impfung die Übertragung des Coronavirus verhindere. Aber da Unternehmer davor warnen, dass die Wirtschaft am Rande des Zusammenbruchs steht, scheint die einzige Hoffnung in der Wiederbelebung des Tourismussektors zu liegen, der vor Covid-19 ein wichtiger Wirtschaftsfaktor war.

Laut einem Bericht von „Bloomberg News“ sieht die Zentralbank die Unsicherheit im Tourismussektor als eine große Bedrohung für das mittelfristige Wirtschaftswachstum an. Gouverneur Sethaput Suthiwartnarueput sagte, es werde für die Wirtschaft sehr schwierig sein, sich ohne die Rückkehr des internationalen Tourismus auf das Niveau vor der Pandemie zu erholen.

Nattaporn Triratanasirikul vom Kasikorn Research Centre hat die Ankündigung des Premierministers begrüßt. „Wenn dies wie geplant geschieht, wird es ein großer Schub für den Tourismus und die Wirtschaft sein. Die Tourismusbranche drängt die Regierung zu einer klaren Impfpasspolitik, die es Touristen erlauben würde, aus Ländern nach Thailand zu reisen, in denen Massenimpfungsprogramme im Gange sind.