Written by: Redaktion DER FARANG

BANGKOK: Das Regierungskabinett hat beschlossen, bei AstraZeneca 26 Millionen Dosen des Impfstoffs Covid-19 zu kaufen.

Regierungssprecher Anucha Burapachaisri sagte, die sechs Milliarden Baht würden aus dem Notfall-Budget für die Beschaffung von Impfstoff kommen. Der Impfstoff werde derzeit von dem britischen biopharmazeutischen Unternehmen getestet. AstraZenaca gehöre zu den wenigen Unternehmen - die anderen sind Pfizer und Moderna -, die Berichten zufolge eine starke Wirksamkeit für ihre Covid-19-Impfstoffprojekte erreicht hätten. Thailand bekomme Zugang zu dem Impfstoff, sobald dieser in Großbritannien die Sicherheitszulassung erhalte.

Das Gesundheitsministerium hat eine Absichtserklärung mit dem Unternehmen unterzeichnet, um den Impfstoff in Zusammenarbeit mit Siam Bioscience herzustellen. Die Regierung hat das National Vaccine Institute angewiesen, den Covid-19-Impfstoff für 20 Prozent der Bevölkerung oder etwa 13 Millionen Menschen zu beschaffen. Der Vertrag mit AstraZeneca erlaubt Thailand, Impfstoff in der Anlage in Pathum Thani zu produzieren. Das Gesundheitsministerium rechnet damit, innerhalb von zwei Jahren die Hälfte der thailändischen Bevölkerung zu versorgen.

In einer weiteren Absichtserklärung mit der Universität Oxford und ihrem Partner AstraZeneca werden Thailand Sonderrechte hinsichtlich der Nutzung der Technologie eingeräumt, um das Königreich zu einem regionalen Zentrum für die Impfstoffproduktion und -verteilung zu machen.