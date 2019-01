Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.19

BANGKOK: Die Regierung hat den 6. Mai, den letzten Tag der dreitägigen Krönung Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn, zum Nationalfeiertag erklärt.

An diesem Tag empfängt der König ausländische Diplomaten und begrüßt sein Volk, sagte Premierminister Prayut Chan-o-cha am Dienstag. Ein freier Tag sowohl für den staatlichen als auch für den privaten Sektor würde sicherstellen, dass alle Veranstaltungen reibungslos verliefen. Die Krönung findet am Morgen des 4. Mai, einem Samstag, statt. Die Vorbereitungen für die Zeremonien beginnen Anfang April. Premierminister Prayut wird über ein Ritual präsidieren, bei dem Mönche Wasser aus 108 heiligen Quellen im ganzen Land sammeln. Die Zeremonie findet am 18. und 19. April im Bangkoker Wat Suthat Thepphawararam statt.