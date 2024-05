Radprofi Benjamin Thomas gewinnt fünfte Giro-Etappe

Von: Redaktion (dpa) | 08.05.24

LUCCA: Eigentlich sollten die Sprinter beim Giro d'Italia wieder zum Zug kommen. Doch eine vierköpfige Fluchtgruppe durchkreuzt dies. Ein Team-Kollege des Deutschen Simon Geschke gewinnt die fünfte Etappe.

Radprofi Benjamin Thomas hat die fünfte Etappe des 107. Giro d'Italia gewonnen. Der Franzose aus dem Cofidis-Team um den Deutschen Simon Geschke setzte sich am Mittwoch nach den 178 Kilometern zwischen Genua und Lucca als Teil einer vierköpfigen Ausreißergruppe vor dem Dänen Michael Valgren und dem Italiener Andrea Pietrobon durch. Nach seinem dritten Rang am Vortag hat der Deutsche Phil Bauhaus als Siebter die Ziellinie überquert. Im Rennen kam es zu mehreren Stürzen, die alle glimpflich ausgegangen waren.

Der Sprint am Vortag hatte für Kritik gesorgt. Einige Profis hatten besonders das schnelle Finale am Dienstag als zu gefährlich angesehen. Der Belgier Tim Merlier, Sieger der dritten Etappe, meinte: «Ich bin einfach froh, dass ich noch am Leben bin.» Auch der Deutsche Bauhaus sagte, dass er kein Fan der letzten Kilometer am Dienstag gewesen sei.

Erwartungsgemäß änderte sich nichts an der Gesamtwertung. Tadej Pogacar thront weiter an der Spitze. Dort steht er seit der zweiten Etappe. Der Slowene hat 46 Sekunden auf den Briten Geraint Thomas. Dahinter steht der Kolumbianer Daniel Felipe Martinez, Kapitän beim deutschen Top-Team Bora-hansgrohe.

Der nach dieser Saison aufhörende Routinier Simon Geschke, der sich beim Giro sehr gern mit einem Etappensieg verabschieden würde, suchte in Ligurien seine Chance. Geschke war Teil einer kleinen Gruppe, die teils einen Vorsprung von etwas mehr als zwei Minuten aufbaute. 111 Kilometer vor dem Ziel wurden sie eingeholt, Geschke hatte zuvor immerhin die Bergwertung am Passo del Bracco gewonnen.

Am Donnerstag erwarten die Profis auf den 180 Kilometern zwischen Viareggio und Rapolano terme drei Schotterabschnitte auf zwölf Kilometern. Die Abschnitte kennen einige Fahrer teils vom Eintagesrennen Strade Bianche.