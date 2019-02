Von: Björn Jahner | 28.02.19

CHA-AM: Die Behörden in Cha-am in der Provinz Phetchaburi im südlichen Teil von Zentralthailand haben eine Warnung vor Giftquallen ausgesprochen.

In einem Abstand von jeweils 50 Metern wurden an dem fünf Kilometer langen Strand des beliebten Urlaubsortes Warnschilder aufgestellt, die in mehreren Sprachen über das aktuelle Aufkommen der gefährlichen Portugiesischen Galeere informieren. Auch Hinweise, welche Rettungsmaßnahmen einzuleiten sind, wenn eine Person mit den Giftquallen in Berührung kommt, sind auf den Schildern genannt, was durchaus als positiv zu bewerten ist. So wurde das Aufkommen gefährlicher Quallen vor einigen Jahren noch zumeist verschwiegen, da man einen Rückgang der Touristenzahlen an den betroffenen Stränden befürchtete. Die Portugiesische Galeere zählt zu den giftigsten Quallenarten der Welt.

Die Redakteure des thailändischen Nachrichtenportals „Manager Online“, das als erstes über die Quallenwarnung in Cha-am berichtet hatte, fügten in ihrem Artikel die Anmerkung hinzu, dass die Warnung auf den Schildern zwar auf Thailändisch, Englisch, Japanisch und Koreanisch aufgeführt ist, jedoch die Sprache der größten Gruppe von ausländischen Besuchern in Thailand augenscheinlich vergessen wurde: Chinesen!