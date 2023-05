Von: Björn Jahner | 25.05.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Der thailändische Fußballverband hat mehrere Spieler und Mitarbeiter der thailändischen Fußball-Jugendnationalmannschaft nach Schlägereien während des Endspiels der Südostasienspiele (SEA-Spiele) gegen Indonesien letzte Woche in Kambodscha suspendiert

Wie der Verband in einer Erklärung mitteilte, wurden ein Trainer, ein Torwart und zwei Mitarbeiter für ein Jahr gesperrt, zwei weitere Spieler erhielten eine sechsmonatige Sperre. Die Erklärung fügte hinzu, dass der Vorfall eine „schädliche Auswirkung“ auf das Image der Thais und des thailändischen Fußballs hatte.

Die erste Schlägerei wurde ausgelöst, als der Schiedsrichter kurz vor Ende der regulären Spielzeit abpfiff und die indonesischen Spieler und Trainer in der Annahme feierten, sie hätten das Spiel 2:1 gewonnen. In Wirklichkeit wurde ein Freistoß abgepfiffen, den Yotsakorn Burapha zum Ausgleichstreffer verwandelte, was zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Mannschaften führte.

Indonesien gewann das U23-Spiel nach Verlängerung mit 5:2, wobei Thailand nach vier roten Karten nur noch mit acht und Indonesien mit zehn Spielern antrat.