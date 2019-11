Von: Redaktion DER FARANG | 14.11.19

Foto: The Nation

THAILAND: Der stellvertretende Verkehrsminister Thaworn Senneam fordert vom Department of Airports für die drei Provinzflughäfen Udon Thani, Tak und Buriram ein professionelles Management.

Bisher hatte die staatliche Agentur geplant, die drei Flughäfen von der Airports of Thailand (AoT) managen zu lassen. Thaworn schlägt vor, neben der AoT auch andere Bewerber zum Zuge kommen zu lassen. Die Airports sollten von einem qualifizierten Unternehmen verwaltet werden, das dem besten Interesse des Landes diene. Sollte das Management in die Hände staatlicher oder privater Unternehmen gehen, will der Minister dieselbe Methode auch für die Verwaltung anderer Provinzflughäfen anwenden.