Preiswerte E-Wagen

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 01.07.19

THAILAND: Der staatliche Stromversorger Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) will in Zusammenarbeit mit der National Science and Technology Development Agency Gebrauchtwagen zu Elektrofahrzeugen umrüsten. Egat nennt die Fahrzeuge Toyota Vios, Honda Jazz und Nissan Almera.

Die Ausgaben werden mit 300.000 Baht angegeben, für die Lithium-Ionen-Batterie, den Elektromotor und die EV-Komponenten. Die E-Wagen sollen ab 2020 auf Thailands Straßen fahren. Egat betont, mit dem Umbau würden schneller preiswerte E-Fahrzeuge erhältlich sein, als die derzeit sehr teuren neuen E-Wagen, wie zum Beispiel von Tesla für drei Millionen Baht.