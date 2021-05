Prayut: Regierung wird der THAI nicht finanziell helfen

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat Berichte dementiert, wonach die Regierung über das Finanzministerium ein Budget zur Rekapitalisierung der finanziell angeschlagenen Thai Airways International (THAI) bereitstellen würde.

Er reagierte damit auf Aussagen, wonach die Fluggesellschaft durch den Rückerwerb der Mehrheitsbeteiligung des Ministeriums wieder ein Staatsunternehmen werden soll. „Ich habe entschieden, dass die Regierung sich nicht in die Arbeit der Verwalter des Sanierungsplans einmischen wird. Die Regierung wird keine finanzielle Unterstützung leisten. Wenn die Umsetzung des Sanierungsplans beginnt, werden wir dann diskutieren, wie wir weiter vorgehen", sagte General Prayut.

Die Gläubiger werden am kommenden Mittwoch darüber entscheiden, ob die Fluggesellschaft im Geschäft bleiben kann. Mehr als 50 Prozent der Gläubiger müssen der Umschuldung zustimmen, damit die THAI ihren Sanierungsplan umsetzen kann. Die Abstimmung war am letzten Mittwoch verschoben worden, weil mehr als zehn Gläubiger eine Änderung des Plans forderten. Die Fluggesellschaft, die im vergangenen Jahr einen Rekordverlust von 141 Milliarden Baht erlitt, strebt Berichten zufolge einer Stundung der Anleiherückzahlungen für sechs Jahre und einen Verzicht auf nicht gezahlte Kreditzinsen an.