Von: Redaktion DER FARANG | 21.03.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Post hat sich mit zehn Banken zusammengetan, um über ihre 1.200 Filialen und Schalterdienste landesweit Einzahlungen anzubieten.

Das staatliche Unternehmen erwartet in den nächsten drei Monaten 50.000 Transaktionen pro Monat mit einem Wert von rund 700 Millionen Baht. Der Präsident der thailändischen Post, Smorn Terdthumpiboon, nannte als Partner die Bank of Ayutthaya, CIMB Thai Bank, Krung Thai Bank, Kiatnakin Bank, Government Savings Bank, Kasikornbank, Siam Commercial Bank, Thai Credit Retail Bank, Tisco Bank und Thai Military Bank. Die Post richtet den Service auch vor dem Hintergrund ein, dass immer mehr Banken Filialen schließen wollen. Deshalb ist das neue Angebot besonders wichtig für die Bevölkerung auf dem Lande. Die maximale Einzahlung beträgt zwischen 20.000 und 50.000 Baht pro Transaktion, abhängig von den Bedingungen und Konditionen der jeweiligen Partnerbank. Ab Ende April beträgt die Einzahlungsgebühr 5 Baht je Transaktion. Als nächsten Schritt wird die Post im zweiten Quartal des Jahres die Bangkok Bank zur Teilnahme an den Bank@Post-Diensten einladen. Es sollen demnächst auch Geldabhebungsdienste angeboten werden.