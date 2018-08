YALA: Auf dem Bahnhof in Yala wurde ein Polizeikorporal mit 200.000 Yaba-Pillen festgenommen.

Der Beamte hatte im Bahnhof das Paket mit den Drogen im Wert von 24 Millionen Baht entgegengenommen. Den Ermittlern sagte er, er habe den Inhalt nicht gekannt und hätte für seinen Botengang von einem Freund, einem Ranger in Narathwiat, 100.000 Baht bekommen. Laut Oberst Chansarawuth Saeng-arun war ein Mann auf dem Bangkoker Bahnhof Bang Sue mit einer Kiste für einen 40-Zoll-Fernseher in den Zug gestiegen. Er verließ ihn auf der Station Thung Song in der Provinz Nakhon Si Thammarat ohne die Box. Beamten der Eisenbahnpolizei kam die Kiste verdächtig vor. Als der Zug sein Ziel in Yala erreichte, nahm der später festgenommene Mann die Box in Empfang. Die Polizei fahndet nach den Hintermännern und glaubt an einen Drogenring mit Polizisten und Soldaten im Süden des Landes.