Polizei will zur Überwachung Spyware einsetzen

BANGKOK: Die Polizei will nach einem Bericht von „The Enquirer“ über eine Spionagesoftware Chat-Anwendungen und private Nachrichten in sozialen Medien überwachen.

Die Polizei soll sich bereits an mehrere Unternehmen gewandt haben, die ähnliche Software wie die in Israel entwickelte Pegasus-Software verkaufen. Die Technologie soll zur Überwachung von Nachrichten zwischen beliebten Chat-Anwendungen wie LINE, WhatsApp und Telegram eingesetzt werden. So sollen politische Proteste überwacht und das organisierte Verbrechen ssowie Drogenschmuggler verfolgt werden. Spyware ermöglicht den uneingeschränkten Zugriff auf vertrauliche Informationen wie Passwörter.