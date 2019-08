Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.19

PATTAYA: Zwei in Großbritannien gesuchte Briten hat die Polizei in Pattaya verhaftet.

Sie sollen jetzt in ihr Heimatland abgeschoben werden. Die beiden 28 Jahre alten Männer waren in Nongprue festgesetzt worden. Bei Durchsuchung eines der beiden Briten waren 5 Gramm Kokain konfisziert worden. Der Mann und seine thailändische Freundin wurden positiv auf Drogen getestet. Laut der Polizei soll das Paar und der zweite Brite mit mindestens zwei weiteren Ausländern in Pattaya Kokain an Ausländer verkauft haben. Die Freundin des einen Briten, die ebenfalls festgenommen wurde, hatte in der Stadt ein Immobiliengeschäft betrieben, mit dem Geld gewaschen wurde. Ihr Freund war in England wegen Drogendelikten zu einer 40-monatigen Haftstrafe verurteilt worden und floh nach Thailand. Er ist der Sohn eines mutmaßlichen Drogendealers, der Mephedron, versteckt in Leuchten, nach Großbritannien geschmuggelt hatte.