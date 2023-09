Von: Björn Jahner | 02.09.23

BANGKOK: Drei medizinische Kliniken in Bangkok wurden durchsucht und eine verdächtige Person Ende letzten Monats in Nong Khai verhaftet, die vermutlich in illegale Leihmutterschaftsgeschäfte für ausländische Kunden verwickelt sein soll, teilte das Department of Special Investigation (DSI) am Freitag (1. September 2023) mit.

Eine gemeinsame Taskforce der DSI, des Zentralinstituts für forensische Wissenschaft und der Abteilung für die Unterstützung des Gesundheitsdienstes führte am 23. August 2023 Durchsuchungen in drei medizinischen Kliniken in den Bangkoker Bezirken Chatuchak, Huai Khwang und Pathum Wan durch, nachdem das Strafgericht Haftbefehle erteilt hatte.

In der ersten Klinik in der Ngamwongwan Road im Bezirk Chatuchak wurde der Arbeitsplatz eines Fruchtbarkeitsexperten gefunden, der im Verdacht steht, in den illegalen Leihmutterschaftsring verwickelt zu sein.

Mehrere Leihmütter haben zwischen 2018 und 2020 in derselben Klinik Babys zur Welt gebracht, sagte DSI-Sprecher Asdawut Sripita am Freitag. Bei der Durchsuchung wurden Aufzeichnungen von vielen Frauen gefunden, die im Verdacht stehen, illegale Leihmütter zu sein.

In der zweiten Klinik in der New Phetchaburi Road im Bezirk Huai Khwang fand die Polizei Unterlagen mit Angaben zu Eizellen und Föten, die mit demselben Fruchtbarkeitsexperten in Verbindung gebracht werden. Der Arzt arbeitet in Teilzeit in dieser Klinik.

In der dritten Klinik in der Ploenchit Road im Bezirk Pathum Wan fand die Polizei nach eigenen Angaben eine finanzielle Spur, die mit dem ungenannten Arzt in Verbindung steht. Nach Angaben der DSI wurden bei der Durchsuchung auch eine Reihe von Pässen mutmaßlicher illegaler Leihmütter gefunden.

Es wurde auch festgestellt, dass einige potenzielle Leihmütter, die angeblich von der Gruppe rekrutiert wurden, sich in der Klinik in der Ploenchit Road ärztlich untersuchen ließen, bevor sie ins Ausland reisten, um Leihmütter zu werden, so der DSI-Sprecher.

Ein anderes DSI-Team verhaftete am 28. August 2023 Sunet Jomsri in der nordöstlichen Provinz Nong Khai. Ihm wurde vorgeworfen, Leihmutterschaften zu kommerziellen Zwecken vermittelt zu haben und an einer grenzüberschreitenden kriminellen Organisation beteiligt zu sein, so die Beamten.

Bei einer Durchsuchung des Hauses des Verdächtigen wurde eine Liste von Frauen gefunden, die angeblich illegal als Leihmütter angeheuert worden waren, so die Beamten.

Eine frühere Untersuchung der DSI hatte ergeben, dass der Verdächtige Frauen angeworben hatte, die als Leihmütter für ausländische Kunden arbeiten sollten. Es wurde festgestellt, dass er genug Geld verdiente, um mehr als 100 rai Land (über 16 Hektar) zu kaufen.

Leihmutterschaft ist nach thailändischem Recht für Paare mit Fruchtbarkeitsproblemen unter der Voraussetzung erlaubt, dass sie nicht zu kommerziellen Zwecken erfolgt. Paare, die sich um eine Leihmutterschaft bemühen, müssen beide thailändische Staatsangehörige sein und eine legale Ehe führen. Wenn nur einer der Antragsteller Thailänder ist, muss das Paar mindestens drei Jahre lang legal verheiratet sein.

Kommerzielle Leihmutterschaft ist illegal. Diejenigen, die sich der Beteiligung an Leihmutterschaft zu Gewinnzwecken schuldig machen – als Vermittler handeln, indem sie Geld, Eigentum oder andere Vorteile als Gegenleistung verlangen oder annehmen, oder die Leihmutterschaft verwalten oder Ratschläge dazu erteilen – müssen mit hohen Geld- und Gefängnisstrafen rechnen.