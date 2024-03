Von: Redaktion DER FARANG | 25.03.24

Stv. Polizeichef Surachet wies zur Fälschung seiner Signatur an. Vorfall bei Probe in Verteidigungsakademie. Foto: EPA-EFE/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Ein ranghoher Polizeibeamter hat Anzeige gegen den stellvertretenden Polizeichef und einen seiner Untergebenen erstattet. Die beiden sollen bei einer Zeremonie zur Verleihung von Abschlüssen und Auszeichnungen an der Nationalen Verteidigungsakademie die Unterschrift des Generals gefälscht haben. Der Vorfall ist ein schwerer Schlag für das Ansehen der Polizei.

Laut einem Bericht der Tageszeitung Thai Rath vom 25. März hat Polizeioberst Kritsanapong Kanchanaichai, stellvertretender Leiter der Beschwerdestelle des Polizeiausschusses, bei der Polizeistation Sutthisan Anzeige gegen den stellvertretenden Polizeichef Surachet Hakphan und Polizeioberst Panlop Suphinyo, stellvertretender Leiter der Abteilung für besondere Operationen des Büros der Zentralpolizeibehörde, erstattet.

Schwerwiegende Anschuldigungen

General Surachet soll Oberst Panlop gebeten haben, bei einer Probe für die Verleihungszeremonie der 65. Abschlussklasse der Nationalen Verteidigungsakademie am 7. März seine Unterschrift zu fälschen. Später soll Surachet die gefälschte Unterschrift bei den Akademiebehörden eingereicht haben. Dies stellt einen Verstoß gegen mehrere Artikel des thailändischen Strafgesetzbuchs dar, darunter Urkundenfälschung, Gebrauch gefälschter Dokumente und Anstiftung.

Erklärung des Beschwerdeführers

Oberst Kritsanapong erklärte, dass er aufgrund einer Anweisung des derzeitigen Polizeichefs Pol Gen Damrongsak Kittiprapas keine Stellungnahme gegenüber den Medien abgeben könne. Dies solle verhindern, dass das Image der Polizei Schaden nehme. Daher habe er die Anzeige bei der Polizeistation erstattet.

Kritsanapong fügte hinzu, dass die beschuldigten Polizisten sich der gemeinschaftlichen Urkundenfälschung und der Verwendung gefälschter Dokumente schuldig gemacht hätten. Nach der Anzeigenerstattung werde die Ermittlungsbehörde den Fall nun den vorgesetzten Stellen vorlegen, die die weiteren rechtlichen Schritte einleiten werden.

Nationale Verteidigungsakademie

Die Nationale Verteidigungsakademie (Wor Por Or) ist eine prestigeträchtige militärische Bildungseinrichtung in Thailand, die zivile und militärische Führungskräfte in Sicherheitsfragen und Strategie ausbildet. Der Abschluss an der Akademie ist eine wichtige Voraussetzung für höchste Führungspositionen in den Sicherheitskräften, wobei die Verleihung der Abschlüsse und Auszeichnungen in einer feierlichen Zeremonie unter der Schirmherrschaft des Königs stattfindet.