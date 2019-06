Von: Redaktion DER FARANG | 20.06.19

BANGKOK: Bei landesweiten Razzien hat die Polizei 478 Ausländer festgenommen. Die meisten hielten sich illegal im Königreich auf.

Laut dem Assistant-Nationalen Polizeichef Generalleutnant Piya Uthayo suchten die Beamten am Mittwoch 238 Orte auf. vorwiegend Hotels, Entertainment-Betriebe, Sprachschulen und private Schulen. 295 verhaftete Ausländer waren illegale Immigranten, 24 konnten für ihren Job keine Arbeitsgenehmigung vorweisen, 26 Frauen und Männer wurden nicht an ihrem registrierten Wohnort angetroffen und sieben hatten ihre Aufenthaltsgenehmigung überzogen. Festgesetzt wurde in Mukdahan an der Freundschaftsbrücke zu Laos ein 45 Jahre alter Syrer mit 1.702 Tagen Overstay.