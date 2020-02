Von: Redaktion DER FARANG | 19.02.20

KOH PHANGAN: Die Polizei hat auf der Ferieninsel einen Briten als Drogenhändler festgenommen, der den Beamten für seine Freilassung eine Millionen Summe angeboten hatte.

Der 44-Jährige hat einen britischen und israelischen Pass und wurde von der lokalen Polizei längere Zeit überwacht. Den Beamten fiel auf, dass der Ausländer auf großem Fuß lebte, aber augenscheinlich keiner Arbeit nachging. Er wurde am letzten Samstag in einem Luxushaus in Ban Tai verhaftet. In seinem Schlafzimmer wurden Ecstasy, Ketamin, Kokain, zwei Arten von Ganja, Waagen und Plastiktüten zur Verteilung der Drogen gefunden.

Auf der Polizeistation wollte er einen verantwortlichen Beamten sprechen und bot ihm für die Freilassung eine Million Dollar an. Die Bestechung ging fehl. Nach einem Bericht von „Manager Online“ reagierte der Drogendealer mit Wutausbrüchen. Oberstleutnant Thanawat Sukhata sagte, der Ausländer sei kein gewöhnlicher Verdächtiger, sondern ein bedeutender Drogenhändler. Er soll mit sechs russischen Freundinnen und zwei Kindern zusammengelebt haben. Er war dabei, ein 30 Millionen Baht teures Haus zu kaufen und hatte bereits zwei Millionen Baht angezahlt.