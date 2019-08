CHONBURI: Die Immigration hat 13 Taiwanesen festgenommen, die in Samet ein Callcenter bestrieben hatten

Auf einer Pressekonferenz erläuterten Generalleutnant Sompong Chingduang und sein Team, wie die Taiwanesen Thailand als Basis nutzten, um Landsleute zu betrügen. Bei dem aufwändigen Krankenversicherungsbetrug rief die Bande Leute in Taiwan an, um ihnen mitzuteilen, dass ihre Gesundheitskarten gestohlen worden waren. Falsche Polizisten meldeten sich dann, um die Menschen von der Richtigkeit ihrer Behauptungen zu überzeugen. Dann erhielten die Betroffenen gefälschte Faxe von einem angeblichen Regierungsvertreter. Die Opfer mussten Geld auf ein taiwanesisches Bankkonto überweisen. Die Polizei geht von einem finanziellen Schaden in Höhe von umgerechnet 30 Millionen Baht aus. Die Betrüger sollen nach Taiwan abgeschoben werden.