PATTAYA: Mit der Rückkehr der Touristen nach dem Ende der Pandemie kehrt auch die Polizei zu ihrer aus Vor-Corona-Zeiten bekannten Routine zurück und geht gegen „Bordsteinschwalben“ vor, die nachts die Strandpromenade an der Pattaya Beach Road belagern.

Beschwerden besorgter Bürger, über vorwiegend freischaffende Transgender, die sich nachts auf dem südlichen Abschnitt der Strandpromenade, im Volksmund bekannt als „Bar Coconut“, aufhalten und nach Kundschaft Ausschau halten, hätten nach Aussage der Polizei dazu geführt, dass die Beamten wieder aktiv gegen Prostitution am Strand vorgehen, was in Thailand illegal ist.

Ein weiterer Grund ist die Zunahme der Diebstahlsdelikte auf diesem Strandabschnitt. So ereigneten sich in dem Gebiet in den letzten Monaten viele Goldkettendiebstähle, denen viele indische Touristen zum Opfer fielen. Als Täter wurden überwiegend Transgender-Personen ausgemacht.

Zur Erhöhung der Sicherheit der Besucher während der touristischen Hochsaison, führt Pattayas Polizei deshalb ab sofort wieder präventive Festnahmen durch, wozu sie das Gesetz zur Unterdrückung von Prostitution bemächtigt. Nachts am Strand herumlungernde Transgender und Sexarbeiterinnen werden vorübergehend festgesetzt, überprüft und befragt.

Anm. d. Red.: Der südliche Abschnitt der Strandpromenade an der Beach Road ist seit Jahrzehnten als nächtlicher Treffpunkt der illegalen Drogenszene bekannt ist, auf dem es immer wieder zu Fällen von Beschaffungskriminalität, insbesondere Goldkettendiebstählen, kommt. Goldbehangene Touristen sollten diesen Abschnitt zur nächtlichen Stunde entweder meiden oder am ihren teuren Goldschmuck im Safe im Hotelzimmer lassen. Mangels Beweise werden die meisten festgenommenen Sexarbeiter nach der Bezahlung eines Bußgeldes wegen des Herumlungerns am Strand wieder auf freien Fuß gesetzt – eine sowohl für die Beamten als auch für die Transgender-Freelancer-Szene gewohnte Routine.