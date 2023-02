BANGKOK: Die Einwohner der Hauptstadt sollten aufgrund der gesundheitsschädlichen PM2,5-Werte im Freien Gesichtsmasken tragen sowie am Donnerstag und Freitag im Homeoffice arbeiten, rät die Regierung.

Das Meteorologische Amt (TMD) prognostiziert, dass die PM2,5-Werte in weiten Teilen Thailands am 2. und 3. Februar ansteigen werden, da sich die Feinstaubbelastung in der stehenden Luft anreichert.

PM2,5 wird mit Herz- und Lungenkrankheiten sowie mit Krebs in Verbindung gebracht.

Premierminister Prayut Cha-o-cha will, dass die Menschen im Homeoffice arbeiten, da die PM2,5-Werte in ganz Thailand auf ein gefährliches Niveau steigen

„Premierminister Prayut Chan-o-cha ist besorgt um die Gesundheit der Menschen, insbesondere der gefährdeten Gruppen, und rät ihnen, beim Verlassen des Hauses Hygienemasken oder N95-Masken zu tragen und längere Aktivitäten im Freien zu vermeiden“, sagte Regierungssprecher Anucha Burapachaisri am Mittwoch gegenüber der Presse.

Das TMD sagt voraus, dass sich die Bedingungen ab Samstag verbessern werden, wenn die Winde auffrischen und die Luftverschmutzung zerstreuen.

Khun Anucha riet denjenigen, die ihr Haus verlassen müssen, eine Gesichtsmaske zu tragen und die Luftqualität in ihrem Gebiet über Webseiten oder Apps zu überprüfen.

Menschen mit chronischen Gesundheitsproblemen oder Atemwegssymptomen sollten einen Arzt konsultieren, bevor sie sich im Freien aufhalten, so Khun Anucha.

Am Donnerstag wurde die Luftqualität in Bangkok, Samut Prakan, Ayutthaya, Phetchabun, Kanchanaburi und Pathum Thani als „sehr ungesund“ eingestuft, wie iqair.com berichtet.