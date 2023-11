Von: Björn Jahner | 08.11.23

Nachleben in Patong, Phuket. Foto: picture alliance/Imagebroker | Raimund Franken

PHUKET: Am 26. November wird die „Safety Phuket Island Sandbox“ offiziell eröffnet, ein wegweisendes Gesundheits- und Sicherheitsprojekt für Touristen. Die Eröffnungszeremonie findet am Strand von Patong und in der Walking Street im Bezirk Muang statt und ist Teil eines Pilotprojekts des Gesundheitsministeriums.

Die Leitung der Eröffnungsveranstaltung wird Premierminister Srettha Thavisin übernehmen, wie von Dr. Kusak Kukiattikoon, dem Leiter des Gesundheitsamtes von Phuket, bestätigt wurde. Diese Gesundheits- und Sicherheitskampagne wird sich über einen Zeitraum von 100 Tagen erstrecken, wie Dr. Thanit Sermkaew, der medizinische Leiter des Health Service Provider Board Office 11 in Phuket, nach Gesprächen mit den Veranstaltern der Sandbox bekanntgab.

Neben Phuket werden auch 13 andere Provinzen mit hohem Touristenaufkommen an diesem Programm teilnehmen, wobei die Gesundheitsdienstleister die Verantwortung übernehmen. Das Hauptziel besteht darin, das Vertrauen der Touristen in die medizinische Versorgung durch lokale Behörden zu stärken, was voraussichtlich zu steigenden Touristenzahlen führt und somit einen positiven Effekt auf die lokale Wirtschaft hat.

Zu den angebotenen Dienstleistungen gehört ein Team von „Sky Doctors“, und es werden „Green Health“-Zertifikate für gesundheitsfördernde Hotels und Touristenattraktionen vergeben. Darüber hinaus ist geplant, die Krankenhauseinrichtungen und die Qualität der medizinischen Versorgung zu verbessern.

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Programms ist die Lebensmittelsicherheit bei Gerichten, die von Straßenverkäufern zubereitet werden.

Neben Phuket wird das Sandbox-Projekt auf 12 weitere Provinzen ausgeweitet, darunter Bangkok, Nan, Sukhothai, Kamphaeng Phet, Ayutthaya, Phetchaburi, Rayong, Kalasin, Udon Thani, Nakhon Ratchasima, Trang und Ubon Ratchathani.

Dr. Thanit betonte, dass das Sandbox-Projekt auf Phuket spezielle Schwerpunkte wie die Bereitstellung von medizinischen Notfalleinheiten am Strand von Patong, den Schutz vor Tollwut, kostenlose Grippeimpfungen für 100.000 Mitarbeiter im Tourismus, die Zertifizierung von Street Food Good Health, die Einrichtung eines reisemedizinischen Zentrums und die Einführung einer digitalen Plattform für Krankheitsmeldungen setzt.