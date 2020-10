Von: Björn Jahner | 18.10.20

PATTAYA: Immer mehr Menschen mit speziellen Bedürfnissen wünschen sich eine Alternative zur Massenabfertigung in den Pflegeheimen ihrer Heimatländer, die ihnen ein würdevolles und sorgenfreies Leben im Alter bietet. Hier setzt Homerly Senior Living an, eine neu eröffnete Altersresidenz für betreutes Wohnen und Rehabilitation in Pattaya, in der man sich gut umsorgt und wie zuhause fühlt.

Die Idee zu dem Pflegeprojekt entstand im Zuge eines familiären Schicksalsschlags von Jatuporn Pisalvalerd, CEO von Homerly Senior Living. Als ihr Ehemann Martin mit 75 Jahren einen Hirnstamminfarkt erlitt, der seine motorische Kompetenz erheblich beeinträchtigte, entschied sie, ihr Resort für ihren Mann und auch für andere pflegebedürftige Senioren in ein Rehabilitationszentrum mit betreutem Wohnen umzurüsten, um ihrem Gatten die bestmögliche Pflege zu bieten.

Die exklusiven Villen mit eigenem Pool und Garten sind großzügig bemessen und bieten viel Privatsphäre.

Drei Jahre lang kümmerten sich Khun Jatuporn und ihr medizinisches Fachkräfteteam um die Genesung ihres pflegebedürftigen Mannes. Dank der umfassenden medizinischen Versorgung, konsequenter Physiotherapie, Training der Gehirnfitness und vielem mehr, ist Martin nun im Alter von 78 wieder in der Lage, das zu tun, was ihm ein Ziel im Leben gibt: Für seine Familie zu sorgen und zu arbeiten.

Maßgeschneiderte Pflege & Rehabilitation

Das Erfolgskonzept von Homerly Senior Living beruht auf der festen Überzeugung, dass jeder Mensch seine individuelle Lebensgeschichte hat. Khun Jatuporn und ihr Team hören ihren Bewohnern deshalb nicht nur zu und schätzen sie, sondern sind stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Statt allen Bewohnern die gleiche allgemeine Pflege zu bieten, wird bei Homerly Senior Living ein personenzentriertes Pflegekonzept angewendet, das den Altersprozess ehrt und respektiert sowie den Bewohnern ermöglicht, das Beste vom Leben in einer familiären Gemeinschaft zu genießen. Homerly Senior Living bietet individuell auf die Bedürfnisse der Bewohner zugeschnittene Versorgungs- und Pflegepakete an. Das Angebot beinhaltet sowohl eigenständiges als auch betreutes Wohnen, Rehabilitationsversorgung, Tagesbetreuung sowie Vollverpflegung mit drei nahrhaften Mahlzeiten und einem Nachmittagsimbiss sowie auf Wunsch sogar ein „Schwimmendes Frühstück“ im Pool.

Resort-Stil statt Pflegeheim

Das Resort ist idyllisch in einem tropischen Garten eingebettet und befindet sich an einem ruhigen Standort mit ländlicher Umgebung. Alle Einrichtungen sind barrierefrei und rollstuhlgerecht im universellen Design konzipiert und mit einem Überwachungskamera- sowie 24-Stunden-Krankenschwestern-Rufsystem ausgestattet. Zu den Annehmlichkeiten der Anlage gehören ein altersgerecht ausgestatteter Salzwasserswimmingpool, ein Senioren-Fitnesscenter, ein Clubhaus, ein Restaurant, ein Minimart, eine Wäscherei, ein Shuttleservice nach Pattaya und vieles mehr.

Die Suiten sind altersgerecht und nach europäischem Standard ausgestattet.

Wie auch beim Betreuungs- und Pflegeangebot orientierten sich die Unterkunftskategorien an den individuellen Ansprüchen der Bewohner. Zur Auswahl stehen Zweibettzimmer (45 qm) und Deluxe-Suiten (34 qm) mit eigenem Bad, Master-Suiten (37 qm) mit eigenem Bad und privater Terrasse sowie luxuriöse Villen (142 qm) mit privatem Swimmingpool und Garten. Alle Unterkünfte verfügen über altersgerechte sanitäre Anlagen, Notfallknöpfe sowie rutschfeste Böden und sind mit einem Smart-TV und schnellem Wi-Fi ausgestattet.

Der Startpreis liegt bei 37.000 Baht pro Monat und Person. Vereinbaren Sie einen persönlichen Besichtigungstermin und lassen Sie sich ein individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot erstellen.