Pfizer will Impfstoff nach Thailand liefern

BANGKOK: Das pharmazeutische Unternehmen Pfizer hat nach Angaben des Gesundheitsministers Anutin Charnvirakul zugestimmt, 10 bis 20 Millionen Dosen ihres Covid-19-Impfstoffs für Thailand zu reservieren. Die Präparate sollen im dritten und vierten Quartal dieses Jahres geliefert werden.

„Die thailändische Food and Drug Administration wird die Registrierung des Impfstoffs so schnell wie möglich vorantreiben", schrieb der Minister auf seiner Facebookseite. Laut Anutin sollen zusätzliche Impfstoffdosen von Pfizer an Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren verabreicht werden. Das amerikanische Unternehmen habe auch zugestimmt, seine Impfstoffe an den thailändischen Privatsektor zu verkaufen.

Die thailändische Regierung will 100 Millionen Dosen beschaffen, um 50 Millionen Thais und in Thailand lebende Ausländer innerhalb dieses Jahres zu impfen, in der Hoffnung, eine Herdenimmunität zu entwickeln.