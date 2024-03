Von: Redaktion DER FARANG | 13.03.24

Spieler und Zuschauer kommen zusammen, um den Sport und die Gemeinschaft am Jomtien Strand zu feiern, unterstützt von einem vielseitigen Rahmenprogramm. Foto: Adobe Stock/Microgen



PATTAYA: Pattaya steht wieder im Zeichen des Strandtennis, wenn das jährliche Turnier an den Stränden der Stadt ausgetragen wird. Vom 5. bis 7. April verwandelt sich der Jomtien Strand in eine Bühne für Sportbegeisterte. Besonders hervorzuheben ist in diesem Jahr die erstmalige Anerkennung durch die IFBT.

Pattaya, ein beliebtes Ziel für Freunde des Strandtennis, richtet sein jährliches Turnier aus, diesmal mit besonderer Anerkennung: Erstmals ist das Event von der Internationalen Föderation des Strandtennis (IFBT) anerkannt. Vom 5. bis zum 7. April dreht sich am Jomtien Strand alles um den weißen Ball, unweit des D’varee Hotels, wo sich Spieler und Fans treffen.

Dieses Jahr hebt sich das Turnier von seinen Vorgängern ab, nicht nur durch die IFBT-Anerkennung, sondern auch als erstes Turnier dieser Art in Asien auf World Cup Tour-Level. Strandtennis erfreut sich in Thailand zunehmender Beliebtheit, und Pattaya hat sich als zentraler Ort für diese Sportart etabliert, nicht zuletzt dank der aktiven Förderung durch die Stadt.

Strandtennis im Fokus



Die Atmosphäre des Turniers ist geprägt von sportlicher Begeisterung und Gemeinschaftsgefühl. Spieler und Zuschauer können sich auf spannende Matches freuen, eingebettet in die natürliche Umgebung des schönen Sandstrandes von Pattaya. Die einfache Schönheit des Strandes und das sportliche Geschehen versprechen ein unterhaltsames und erlebnisreiches Wochenende für alle.

Mit unterschiedlichen Spielklassen richtet sich das Turnier an eine breite Zielgruppe – vom Amateur bis zum Profi findet hier jeder seinen Platz. Die Teilnahme bietet eine großartige Gelegenheit, sich mit anderen Spielern zu messen und neue Erfahrungen im Strandtennis zu sammeln.

Kultur trifft Sport



Neben den sportlichen Wettkämpfen wartet das Turnier mit einem bunten Rahmenprogramm auf. Live-Musik, kulinarische Angebote und diverse Unterhaltungsmöglichkeiten schaffen ein festliches Ambiente. Das Event unterstreicht damit seinen Anspruch, neben dem sportlichen Höhepunkt auch ein kulturelles Erlebnis zu bieten und die Gemeinschaft zu stärken.

Das Turnier verspricht, einen positiven Effekt auf den Tourismus und die Wirtschaft in Pattaya zu haben. Es lockt Besucher aus aller Welt an und trägt dazu bei, die Vielfalt und Gastfreundschaft der Stadt zu präsentieren. Gäste haben die Gelegenheit, neben dem Turnier auch die lokalen Sehenswürdigkeiten und Angebote Pattayas zu erkunden.

Die Organisation des Turniers legt großen Wert auf Professionalität und das Wohl aller Beteiligten. Umfassende Maßnahmen garantieren ein sicheres und genussvolles Erlebnis für Spieler, Zuschauer und das Team vor Ort.

Strandtennis auf dem Vormarsch



Strandtennis, eine Kombination aus Tennis und Beachvolleyball, gewinnt weltweit an Popularität. Pattaya hat sich dank seiner aktiven Förderung dieser Sportart als wichtiger Treffpunkt etabliert. Die Ausrichtung eines IFBT World Cup Tour-Level Turniers unterstreicht die Bedeutung Thailands in der internationalen Strandtennis-Szene.

Weitere Informationen zum IFBT International Beach Tennis-Turnier, zu Anmeldungen und zum Preisgeld finden Sie auf der Webseite.