Written by: Björn Jahner | 07/11/2019

PATTAYA: Im Themenpark Legend Siam Pattaya fällt am Sonntag, 1. Dezember, 6 Uhr der Startschuss zum „Pattaya Yak Run 2019“.

Bei der außergewöhnlichen Laufveranstaltung in Anlehnung an das Ramakian-Epos treten die Läufer nicht aufgeteilt in Altersgruppen, sondern „Yak-gerecht“ in Gewichtsklassen gegeneinander an. Angeboten werden ein Fun Run (4 km) und Mini-Marathon (10,5 km). Infos und Regis­trierung bei JOG&JOY​.